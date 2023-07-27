Рыба выпрыгнула из воды и лишила женщину телефона

Newsflare: рыба на Филиппинах выпрыгнула из воды и выбила телефон из рук женщины

Рыба у побережья провинции Лейте на Филиппинах выпрыгнула из воды, перелетела через лодку и выбила телефон из рук женщины. Видео произошедшего опубликовало Newsflare.

На записи видно, как две пассажирки лодки позируют оператору. Неожиданно из воды выпрыгивает рыба-меч, которая перелетает через лодку и выбивает телефон из рук одной из женщин. Гаджет, как и рыба, вылетает за борт и исчезает под водой.

Лишившаяся телефона Нересса Урсал Макилан сбита с толку и не понимает, куда он исчез. Ее родственник Ча Урсал, который вел съемку, рассказал, что семья направлялась на лодке к кладбищу, чтобы почтить память тети. «То, что произошло, было совершенно неожиданным», — подчеркнул он.

Пассажиры обратились за помощью к капитану лодки, который нырнул в воду в поисках телефона, но безуспешно. Позже, когда наступил отлив, кто-то нашел телефон на берегу и вернул его семье. «К сожалению, он уже был поврежден от попадания воды. Свояченица моего кузена тогда купила ей новый телефон. Так что инцидент стал для нас благословением. Что-то подобное происходит редко, поэтому мы чувствуем себя особенными», — рассказал Ча.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Перт занимался серфингом в Индонезии и едва не ослеп, когда рыба-стрела выпрыгнула из воды и проткнула ему нос. Сначала австралиец подумал, что друзья в шутку бросают в него водоросли, но через мгновение осознал, что в его лице застрял сарган — рыба с длинными и острыми челюстями, похожими на клюв.

