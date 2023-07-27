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17:14, 27 июля 2023Спорт

Матыцин заявил о намерении пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы-2024

Матыцин заявил, что Россия пригласит украинских спортсменов на Игры дружбы-2024

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о намерении пригласить украинских спортсменов на Игры дружбы 2024 года. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории [России], а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», — добавил Матыцин.

Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года. Соревнования состоятся в Москве и Екатеринбурге.

Ранее 27 июля РИА Новости заявило, что Минспорта Украины сняло запрет для своих атлетов на соревнования с россиянами и белорусами.
В соответствии с новым указом ведомства, украинской сборной запрещено участвовать только в тех турнирах, где российские и белорусские спортсмены выступают под своими флагами.

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    Андрей Стрельцов
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