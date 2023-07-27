Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:36, 27 июля 2023Среда обитания

Провозглашена эра «глобального кипения»

Генсек ООН Гутерриш провозгласил, что в мире наступила эра «глобального кипения»

Фото: Emrah Gurel / AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эпоха глобального потепления закончилась, и провозгласил эру «глобального кипения». Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом генеральный секретарь отреагировал на заявления ученых о том, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

«Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего. Но это возможно только с драматическими, немедленными действиями по борьбе с изменением климата», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее он заявил, что человечество неразумно потребляет водные ресурсы. По его словам, четверть населения мира использует для питья небезопасную воду, а половина людей на Земле живет, не имея элементарных санитарных условий. В ООН призвали власти стран лучше распределять этот ресурс.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Исинбаева переехала жить в Испанию. Почему ее не могут исключить из Олимпийского комитета России, несмотря на критику?

    Дочь Джигана и Оксаны Самойловой искупалась в луже и попала на видео

    УЕФА предварительно допустил «Барселону» к еврокубкам в сезоне-2023/2024

    Женщина похудела на 59 килограммов благодаря определенной диете

    Разъяренная толпа избила заподозренного в педофилии россиянина и попала на видео

    Совбез ООН проведет заседание из-за террористических методов Киева

    В мире рухнули продажи Barbie

    Российский полковник объяснил удары ВСУ по Крымскому мосту

    Стилистка назвала россиянкам способы подчеркнуть талию с помощью одежды

    Прибывший в Грузию круизный лайнер с россиянами спровоцировал скандал

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости