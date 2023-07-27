Провозглашена эра «глобального кипения»

Генсек ООН Гутерриш провозгласил, что в мире наступила эра «глобального кипения»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эпоха глобального потепления закончилась, и провозгласил эру «глобального кипения». Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом генеральный секретарь отреагировал на заявления ученых о том, что июль 2023 года станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

«Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Все еще возможно ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса Цельсия и избежать самого худшего. Но это возможно только с драматическими, немедленными действиями по борьбе с изменением климата», — подчеркнул Гутерриш.

Ранее он заявил, что человечество неразумно потребляет водные ресурсы. По его словам, четверть населения мира использует для питья небезопасную воду, а половина людей на Земле живет, не имея элементарных санитарных условий. В ООН призвали власти стран лучше распределять этот ресурс.