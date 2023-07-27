Президент ЮАР пообещал обсудить с Путиным продление зерновой сделки

Президент ЮАР Рамафоса пообещал обсудить с Путиным продление зерновой сделки

Президент Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирил Рамафоса собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным продление зерновой сделки. Об этом со ссылкой на первого заместителя генсека правящей партии республики «Африканский национальный конгресс» (АНК) Номвула Моконьяне пишет ТАСС.

По словам Моконьяне Рамафоса сейчас проводит встречи по этому поводу. Тема продления зерновой сделки будет обсуждаться на саммите Россия - Африка.

Она отметила, что в ЮАР понимают ситуацию, в которой оказалась Россия.

«Мы бы оценили, если бы удалось пересмотреть эту ситуацию, несмотря на вызовы, которые стоят перед Россией», — добавила она.

Ранее на саммите Путин заявил, что Запад чинит препятствия для поставок зерна, обвиняя РФ в продовольственном кризисе. Он напомнил, что Москва согласилась участвовать в зерновой сделке при условии, что ее сырье будет беспрепятственно поступать на мировые рынки.