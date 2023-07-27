В США рассказали о вывозе наркотиков с Украины в рамках зерновой сделки

Журналист Херш: в рамках зерновой сделки в Европу с Украины завозили наркотики

В рамках зерновой сделки в Европу с Украины провозили запрещенные товары, такие как наркотики. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш на своем сайте.

Журналист со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что из Одессы и других украинских портов везли незаконные товары. Речь идет не только о наркотиках, но и о нефти.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для Москвы сейчас не представляется возможным вернуться к зерновой сделке, так как обязательства по отношению к ней не выполняются.

Позже выяснилось, что на саммите «Россия — Африка» президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным продление зерновой сделки. Заместитель генсека правящей партии республики «Африканский национальный конгресс» Номвула Моконьяне отметила, что в ЮАР понимают ситуацию, в которой оказалась Россия.