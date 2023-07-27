Россиянин выстрелил в сына во время конфликта

В Иркутской области силовики начали проверку мужчины, выстрелившего в сына

Полиция в Иркутской области начала проверку 55-летнего местного жителя, который во время конфликта с 17-летним сыном выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 26 июля в поселке Молодежный отец и сын поспорили, после чего мужчина несколько раз выстрелил в сторону юноши. В результате молодой человек получил травму руки.

Региональная прокуратура контролирует этот вопрос и готова принять меры.

Ранее конфликт телохранителя и мужчин на спорткаре в Москве закончился стрельбой. Телохранитель выжил, несмотря на выстрел в голову.