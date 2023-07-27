Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:56, 27 июля 2023Силовые структуры

Россиянин выстрелил в сына во время конфликта

В Иркутской области силовики начали проверку мужчины, выстрелившего в сына

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Полиция в Иркутской области начала проверку 55-летнего местного жителя, который во время конфликта с 17-летним сыном выстрелил в него из травматического пистолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, вечером 26 июля в поселке Молодежный отец и сын поспорили, после чего мужчина несколько раз выстрелил в сторону юноши. В результате молодой человек получил травму руки.

Региональная прокуратура контролирует этот вопрос и готова принять меры.

Ранее конфликт телохранителя и мужчин на спорткаре в Москве закончился стрельбой. Телохранитель выжил, несмотря на выстрел в голову.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    На складе боеприпасов страны НАТО произошли взрывы

    Перечислены главные преимущества современных московских трамваев

    Сотрудники российского военкомата заработали на уклонистах 10 миллионов рублей

    Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

    Российской сети магазинов приостановили лицензию на продаже алкоголь

    Львова-Белова сообщила о планах вернуть 200 российских детей из Сирии

    Россиянин выстрелил в сына во время конфликта

    Медиатехнолог Лобушкин запустил интервью-шоу с участием ИИ

    Названа причина пожаров в Италии

    Россиянка в бикини нокаутировала соперницу и ее спутника на пляже в Приморье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости