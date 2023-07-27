Российские войска сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки

Минобороны России отчиталось о срыве четырех атак ВСУ в районе Клещеевки

Российским войскам удалось сорвать четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боестолкновений противник потерял более 120 бойцов, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

Ранее стало известно, что российские войска отразили попытку наступления ВСУ на ореховском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.