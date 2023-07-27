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14:00, 27 июля 2023Россия

Российские войска сорвали четыре атаки ВСУ в районе Клещеевки

Минобороны России отчиталось о срыве четырех атак ВСУ в районе Клещеевки

Фото: РИА Новости

Российским войскам удалось сорвать четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За последние двое суток на данном направлении подразделениями российских войск сорваны четыре атаки ВСУ в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении министерства.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боестолкновений противник потерял более 120 бойцов, два танка, четыре боевые машины пехоты, два бронетранспортера и бронеавтомобиль «Козак».

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    Никита Абрамов
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