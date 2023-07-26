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15:14, 26 июля 2023Россия

Российские войска отразили попытку наступления ВСУ на одном из направлений

Минобороны: российские войска отразили попытку наступления ВСУ на ореховском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска отразили попытку наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Утром 26 июля украинские подразделения возобновили активные наступательные действия на указанном направлении. В атаке участвовали три батальона ВСУ. Им противостояли бойцы 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии. Российские военнослужащие отбили атаку и удержали занимаемые позиции.

В ходе неудачной попытки прорвать российскую оборону ВСУ потеряли до 100 человек, а также 22 танка и 11 единиц прочей бронетехники.

Также российское военное ведомство сообщило о продвижении на краснолиманском направлении. Войска углубились в украинскую оборону до 2,7 километра в глубину и до трех километров по фронту.

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    Алан Босиков
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