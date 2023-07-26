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15:12, 26 июля 2023Россия

Российские войска продвинулись на три километра на краснолиманском направлении

Минобороны отчиталось о продвижении до трех километров на краснолиманском направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска продвинулись до трех километров по фронту на краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На краснолиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск "Центр" продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской народной республики», — пояснили в министерстве.

Продвижение Вооруженных сил России на данном направлении, по данным оборонного ведомства, составило до трех километров по фронту, а также 2,7 километра в глубину.

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Ранее стало известно, что Российская армия на краснолиманском направлении продвинулась на 1,5 километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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    Никита Абрамов
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