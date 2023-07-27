Российский олимпийский призер установил рекорд мира на Кубке России по плаванию

Климент Колесников установил мировой рекорд на Кубке России по плаванию

Двукратный призер Олимпийских игр пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на Кубке России по плаванию. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Колесников преодолел 50 метров на спине за 23,55 секунды. Таким образом, он превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71 секунды), установленное в апреле 2022 года.

24 июля Колесников рассказал об отказе от переезда в США. Спортсмен заявил, что не жалеет о том, что не уехал в Штаты учиться и плавать. Он подчеркнул, что принял решение остаться дома.

6 июля ТАСС сообщил, что Международная федерация плавания (World Aquatics) признала мировые рекорды Колесникова и российской пловчихи Евгении Чикуновой, которые они показали на внутрироссийских соревнованиях. Чикунова установила рекорд на дистанции 200 метров брассом 21 апреля 2023 года, а Колесников обновил лучшее достижение на дистанции 50 метров на спине 22 ноября 2022 года.