Обнаружено ослабляющее развитие алкогольной зависимости растение

JGR: красный корейский женьшень ослабляет алкогольную зависимость

Корейские специалисты из Исследовательского института неврологии Уймюнг при Университете Сахмук обнаружили растение китайской традиционной медицины, которое ослабляет развитие алкогольной зависимости. Результаты работы опубликованы в Journal of Ginseng Research (JGR).

В ходе экспериментов на мышах авторы давали подопытным, у которых наблюдались признаки злоупотребления спиртным, экстракт корейского красного женьшеня. Затем ученые применили методы молекулярного анализа тканей гиппокампа животных — области мозга, связанной с памятью и обучением.

Они заметили, что вещества, содержащиеся в растении, способны подавлять сигнальный путь PKA-CREB, который стимулируется в процессе формирования зависимости от психоактивных веществ, включая алкоголь. Кроме того, у испытуемых, которые уже имели расстройства, связанные с употреблением спиртного, улучшилась пространственная рабочая память, блокировалась секреция воспалительных цитокинов в гиппокампе, а также уменьшились симптомы отмены. Другими словами, корейский красный женьшень ослабил вызванные алкоголем аддиктивные реакции и когнитивные нарушения, подавляя нейровоспаление. Причем чем большей была дозировка экстракта женьшеня, тем более выраженными были благотворные эффекты.

Полученные данные согласуются с выводами предыдущих исследований, которые показали, что экстракт красного корейского женьшеня может быть эффективен для лечения нейровоспаления, при терапии зависимости от психоактивных веществ, а также при сердечно-сосудистых заболеваниях, раке и болезни Альцгеймера.