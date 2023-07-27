Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
14:19, 27 июля 2023Забота о себе

Кайли Дженнер рассказала о сожалениях из-за операции по увеличению груди

Телезвезда Кайли Дженнер призналась, что в 19 лет увеличила грудь и теперь жалеет об этом

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер наконец призналась, что тайно увеличила грудь в 19 лет и теперь жалеет об этом решении. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

25-летняя знаменитость долгое время отрицала, что обращалась к пластическим хирургам. По ее словам, она только корректировала форму губ филлерами в кабинете косметолога. Однако в новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер неожиданно призналась, что в тайне от всех в 19 лет сделала операцию по увеличению груди. Также она рассказала о своих сожалениях из-за этого поступка.

У меня была красивая натуральная грудь, просто великолепная. Идеальный размер. Я просто пожалела, что не оценила ее по достоинству до операции

Кайли Дженнертелезвезда
Материалы по теме:
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Грубая красота Как мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
Грубая красотаКак мужчины меняют внешность ради своей привлекательности и почему об этом принято молчать
9 февраля 2021

Дженнер рекомендовала всем, кто думает о коррекции формы груди, отложить операцию до рождения детей. Она сама решилась на столь радикальные изменения в юном возрасте, потому что не планировала беременеть в 20 лет, но теперь считает, что это решение было неразумным и опрометчивым.

Ранее сообщалось, что Дженнер испугалась своей внешности из-за применения инструментов ретуши. Она поделилась видеороликом, в котором использовала фильтр, добавляющий лицу возрастные изменения, в том числе морщины, и заявила, что ей не нравится так выглядеть.

Что думаешь? Оцени!
    Наталья Обрядина
    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила по аэродромам и складам с ракетами и беспилотными катерами ВСУ

    Зеленский окончательно лишился квартиры в Ялте

    «Лента» захотела купить уральскую сеть дискаунтеров

    Лукашенко заявил о превращении ООН в организацию «Чего изволите»

    Анонсирован второй раунд переговоров по африканской мирной инициативе

    Сотрудник посольства Украины устроил пьяную драку в баре Сеула

    Кайли Дженнер рассказала о сожалениях из-за операции по увеличению груди

    Комбайнер пострадал при обстреле ВСУ российского приграничного региона

    Протест россиян из-за отказавшейся от рукопожатия украинской саблистки отклонили

    Стилистка назвала россиянкам привлекающие внимание мужчин купальники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости