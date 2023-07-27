Кайли Дженнер рассказала о сожалениях из-за операции по увеличению груди

Телезвезда Кайли Дженнер призналась, что в 19 лет увеличила грудь и теперь жалеет об этом

Американская телезвезда и предпринимательница Кайли Дженнер наконец призналась, что тайно увеличила грудь в 19 лет и теперь жалеет об этом решении. Ее слова цитирует издание Daily Mail.

25-летняя знаменитость долгое время отрицала, что обращалась к пластическим хирургам. По ее словам, она только корректировала форму губ филлерами в кабинете косметолога. Однако в новом эпизоде шоу «Семейство Кардашьян» Дженнер неожиданно призналась, что в тайне от всех в 19 лет сделала операцию по увеличению груди. Также она рассказала о своих сожалениях из-за этого поступка.

У меня была красивая натуральная грудь, просто великолепная. Идеальный размер. Я просто пожалела, что не оценила ее по достоинству до операции Кайли Дженнер телезвезда

Дженнер рекомендовала всем, кто думает о коррекции формы груди, отложить операцию до рождения детей. Она сама решилась на столь радикальные изменения в юном возрасте, потому что не планировала беременеть в 20 лет, но теперь считает, что это решение было неразумным и опрометчивым.

Ранее сообщалось, что Дженнер испугалась своей внешности из-за применения инструментов ретуши. Она поделилась видеороликом, в котором использовала фильтр, добавляющий лицу возрастные изменения, в том числе морщины, и заявила, что ей не нравится так выглядеть.

