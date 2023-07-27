Бегущий по улице российского города табун лошадей сняли на видео

Бегущий по улице табун лошадей сняли на видео в Якутске

Бегущий по городской улице табун лошадей заметили в Республике Саха (Якутия). Запись, снятую очевидцем, публикует портал «ЯСИА» 27 июля в своем Telegram-канале.

На видео видно, как табун, состоящий из темно-коричневых, белых, серых и палевых лошадей, проносится по асфальтовой дороге в центре Якутска.

Животные скачут друг за другом по широкой улице города, автор ролика снимает их с другой стороны дороги.

Ранее в Якутии второй раз в истории заметили краснокнижного черного грифа. Сидящую на столбе птицу-падальщика сняли на видео в Намском районе.