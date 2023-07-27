На Крымском мосту приостановили движение в сторону Кубани

На Крымском мосту приостановили движение со стороны Керчи в направлении Кубани

На Крымском мосту приостановили движение со стороны Керчи в направлении Кубани, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Причины приостановки движения не уточняются. По состоянию на полночь 27 июля отмечалось, что затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет с обеих сторон.

26 июля движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту также приостановили. При этом, как стало известно позднее, через шесть минут после сообщения о приостановке движения по сооружению его восстановили.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.