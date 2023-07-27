Российской сети магазинов приостановили лицензию на продажу алкоголя

«Пятерочке» в Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя

Сети магазинов «Пятерочка» в Санкт-Петербурге приостановили лицензию на продажу алкоголя. Об этом сообщил представитель компании Х5 Group (также управляет сетями «Перекресток» и «Чижик») в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что решение о приостановке лицензии было принято соответствующими органами в связи со случаем трехлетней давности, когда в одном из магазинов сети продали алкоголь несовершеннолетнему. При этом штраф за это нарушения был оплачен еще в 2020 году, пояснил представитель ретейлера. Он добавил, что компания уже «применяет все меры по скорейшему возобновлению лицензий».

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2023 года число нарушений в продуктовых торговых сетях выросло в 2-10 раз год к году. По данным ФГИС «Единый реестр проверок», в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100-116 процентов, в «О’Кей», «Перекрестке», «Магните», «Дикси» — на 142-160 процентов, в «Ленте», «Ашане» — на 245-264 процента, в «Красное & Белое» — на 975 процентов, а в «Светофоре» — на 1000 процентов. Глава «Общественной потребительской инициативы» рассказал, что речь идет о росте продаж просроченной продукции, недостоверных ценниках, нарушениях условий хранения и фальсификате.