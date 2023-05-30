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00:56, 30 мая 2023Экономика

Число нарушений в продуктовых сетях за год выросло

«Известия»: число нарушений в продуктовых сетях за год выросло в 10 раз

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В первом квартале 2023 года число нарушений в продуктовых торговых сетях выросло в 2–10 раз год к году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФГИС «Единый реестр проверок».

По информации издания, в Metro cash & carry, «Пятерочке» их число увеличилось на 100–116 процентов, в «О’Кей», «Перекрестке», «Магните», «Дикси» — на 142–160 процентов, в «Ленте», «Ашане» — на 245–264 проценвто, в «Красное & Белое» — на 975 процентов, а в «Светофоре» — на 1000 процентов.

Глава «Общественной потребительской инициативы» рассказал, что речь идет о росте продаж просроченной продукции, недостоверных ценниках, нарушениях условий хранения и фальсификате.

В феврале ретейлер X5 Group закрыл последний магазин «Карусель». Торговая сеть существовала 19 лет, причиной ее ликвидации стала изменившаяся ситуация на рынке: российский потребитель стал больше придерживаться «разумности выбора» и чаще покупать онлайн.

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    Юлия Мискевич
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