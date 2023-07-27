Шеф Пентагона заявил о возможностях Киева для продолжения контрнаступления

Шеф Пентагона заявил, что у Киева еще есть возможности для продолжения контрнаступления

Киев все еще располагает силами для продолжения контрнаступления. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, передает ТАСС.

По словам Остина, украинское руководство решит, когда их применить. «Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством», — подчеркнул шеф Пентагона.

Политик отметил, что у Киева «все еще есть ряд возможностей» в том, что касается проведения наступательных операций. «И мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — заключил он.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану, который помогали составить западные союзники, в том числе Лондон и Вашингтон.