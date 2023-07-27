Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:33, 27 июля 2023Мир

Шеф Пентагона заявил о возможностях Киева для продолжения контрнаступления

Шеф Пентагона заявил, что у Киева еще есть возможности для продолжения контрнаступления
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Киев все еще располагает силами для продолжения контрнаступления. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции с премьер-министром Папуа-Новой Гвинеи Джеймсом Марапе, передает ТАСС.

По словам Остина, украинское руководство решит, когда их применить. «Они пытаются преодолеть минные поля и другие препятствия, но у них все еще есть большие силы. Когда и как используют эти силы, будет решено на основе оценок ситуации их руководством», — подчеркнул шеф Пентагона.

Политик отметил, что у Киева «все еще есть ряд возможностей» в том, что касается проведения наступательных операций. «И мы можем ожидать, что они продолжат оказывать давление», — заключил он.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет по плану, который помогали составить западные союзники, в том числе Лондон и Вашингтон.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили о начале главной фазы контрнаступления ВСУ

    В Крыму назвали угрозы Зеленского «брехливым терроризмом»

    Россиянка побывала в Индии и описала поездку фразой «ввергает в хаос и ужас»

    Российский футбольный тренер рассказал об особенностях работы в саудовском клубе

    Девушка придумала оригинальный способ мести изменившему ей парню

    Посольство России в США озвучило число погибших мирных жителей в ДНР и ЛНР

    Ударные вертолеты ВС РФ разгромили пункт управления и бронетехнику ВСУ

    В США разошлись во мнении относительно начала основной фазы контрнаступления ВСУ

    На Западе оценили изобретательность российских военных в ходе спецоперации

    Уничтожение танка ВСУ при попытке наступления дроном-камикадзе попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости