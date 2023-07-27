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18:36, 27 июля 2023Моя страна

В парках Казани проведут пикники с викторинами и мастер-классами

В парках Казани 28 июля и 4 августа проведут пикники с мастер-классами

Фото: Aleksandr Bushmakin / Unsplash

В Казани в двух парках пройдут пикники с мастер-классами и лекциями. Об этом сообщает «КП-Казань» со ссылкой на пресс-службу дирекции парков и скверов Казани.

На мероприятия пригласят экспертов из различных общественных сфер. Они проведут лекции для гостей в формате диалога. Помимо этого, на пикниках пройдут мастер-классы и интеллектуальные викторины.

Посетить мероприятие можно 28 июля и 4 августа в 18.30 в парке «Горкинско-Ометьевский лес». А 23 августа пикник состоится в амфитеатре парка «Черное озеро». Стать участником мероприятия можно бесплатно по предварительной регистрации.

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    Алиса Удовик
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