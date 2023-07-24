В Челябинске появилась первая арт-оранжерея

В Челябинске открылась арт-оранжерея «ЛюбаПетя»

В Челябинске на территории креативного кластера SVOBODA 2 открылась первая арт-оранжерея «ЛюбаПетя». Об этом порталу «Деловой квартал» рассказал руководитель арт-пространства Егор Хребтов.

Арт-пространство представляет собой двухуровневую оранжерею, в которой находятся десятки редких и экзотических растений. По словам Хребтова, лофт был создан для проведения различных мероприятий. «Здесь мы даем творческим людям шанс реализоваться, выставляя в нашем пространстве их работы. Мы открыты к сотрудничеству с фотографами, художниками, коллекционерами», — говорит руководитель арт-пространства.

В оранжерее уже проводят поэтические вечера, арт-медитации, музыкальные концерты, обсуждают картины с кинокритиками. Помимо этого, в арт-пространстве проводят занятия, лекции и опыты для студентов-ботаников. Профессиональный цветовод-декоратор рассказывает о том, как ухаживать за цветами и разбить мини-сад.

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