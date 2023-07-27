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12:12, 27 июля 2023Наука и техника

Разработан «вечный» метод переработки пластика

Polymer Chemistry: разработан новый метод переработки пластмасс

Фото: Rene Notenbomer / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Кардиффского университета разработали новый метод переработки цветных пластмасс. Результаты работы опубликованы в журнале Polymer Chemistry.

Существующие методы переработки полимеров, которые широко распространены в бутылках для напитков, упаковке пищевых продуктов, одежде и электронике, позволяют расплавлять и создавать из них новые продукты. Однако уже добавленные на предыдущих этапах вещества и красители удалить невозможно. Кроме того, переработанный пластик имеет более низкое качество, чем исходный материал.

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Теперь специалистам удалось преодолеть эту проблему. Для этого они впервые выделили мономеры из цветных полимеров, превратив их снова в белый пластик. Технология подразумевает использование специального реактора, в который добавляют дополнительные мономеры для придания цвета пластмассе при сохранении тех же свойств, что и у базовых материалов. Затем пигмент можно удалить в процессе деполимеризации. Предполагается, что способ позволит перерабатывать пластик «вечно».

Авторы отмечают, что пока промышленность не располагает инфраструктурой для использования этого подхода, однако команда работает над дальнейшим усовершенствованием процесса и повышением его экономической эффективности, а также над тем, чтобы новые полимеры можно было перерабатывать для использования в реальных продуктах.

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    Елена Апазиди
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