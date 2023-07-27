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16:57, 27 июля 2023Силовые структуры

Раскрыто количество выявленных за полгода нарушений в сфере ОПК

Генпрокуратура выявила свыше 42 тысяч нарушений в сфере ОПК за полгода

Фото: Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сотрудники прокуратуры за полгода выявили и пресекли свыше 42 тысяч нарушений в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом в четверг, 27 июля, со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ сообщает РИА Новости.

По данным надзорного ведомства, по результатам выявленных нарушений в суды были направлены две тысячи исков на сумму свыше шести миллиардов рублей. Результаты были озвучены на совещании Генпрокуратуры по итогам первого полугодия 2023 года. «Особое значение имеют вопросы надзора в сфере оборонно-промышленного комплекса», — отметили в Генпрокуратуре.

20 июля сообщалось, что Генпрокуратура заинтересовалась реализацией нацпроектов в Хакасии, которая составила всего 35 процентов.

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    Владимир Седов
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