Генпрокуратура заинтересовалась реализацией нацпроектов в Хакасии

Генпрокуратура взяла на особый контроль реализацию нацпроектов в Хакасии, исполнено 35%

Реализация национальных проектов в Хакасии за первое полугодие составила всего 35 процентов, в связи с чем прокуратура взяла на особый контроль их исполнение. Об этом заявил заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства республики, передает корреспондент Lenta.ru.

«Не все деньги, которые приземляются из федерального бюджета на землю республики, дают результат. Прошло полугодие, а реализация и кассовое исполнение десяти нацпроектов составляет чуть больше 35 процентов. Надо обратить на это особое внимание и разобраться, в чем причина — нерадивость чиновников или недобросовестность подрядчиков», — подчеркнул Демешин.

В докладе об итогах работы прокурор Хакасии Сергей Фирсов отметил, что в первом полугодии 2023 года благодаря вмешательству сотрудников надзорного ведомства были погашены долги по зарплате свыше одной тысячи граждан на сумму более 15 миллионов рублей; из аварийного жилья переселены 197 граждан; 134 сироты обрели жилье; перед бизнес-сообществом погашена контрактная задолженность на сумму более 106 миллионов рублей.

Так, требуют дальнейшего надзорного сопровождения мероприятия, связанные с расселением граждан из более 140 аварийных многоквартирных домов; обеспечением жильем 2196 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также выделением земельных участков 300 многодетным семьям.

По данным прокуратуры, в республике по-прежнему остаются актуальными вопросы соблюдения прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд, на охрану здоровья, в том числе предоставления квалифицированной медицинской помощи, организации транспортного обслуживания населения, качества автомобильных дорог, соблюдения условий перевозок пассажиров.