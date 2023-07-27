Задержанный за подготовку теракта российский военный признался в работе на СБУ

Задержанный за подготовку теракта на корабле ЧФ России признался в работе на СБУ

Задержанный за подготовку теракта на корабле Черноморского флота (ЧФ) российский военнослужащий признался на видео, что действовал по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Ролик в четверг, 27 июля, публикует издание Regnum.

На кадрах оперативной съемки видно, как молодой человек извлекает из прикрытого автомобильной шиной тайника рюкзак, в котором, предположительно, находилась взрывчатка. На следующих кадрах завербованный СБУ подозреваемый в кабинете следователя рассказывает, что в июле 2023 года ему дали задание совершить террористический акт. В случае успеха ему гарантировали деньги и украинское гражданство.

Благодаря задержанию агента СБУ 27 июля ФСБ предотвратила теракт спецслужб Украины на корабле ЧФ с высокоточным оружием.