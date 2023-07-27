Совбез ООН проведет заседание по просьбе России

Полянский: СБ ООН проведет заседание из-за террористических методов Киева

Российская сторона обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом «террористических методов». Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Подчеркнув, что украинская тема в СБ ООН пока не исчерпана, дипломат уточнил, что упомянутое заседание состоится в понедельник, 31 июля.

«Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в США заговорили об ограничении военной помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца Эндрю Оглса, необходимо запретить военную помощь Украине до тех пор, пока президент США Джо Байден не подтвердит, что Киев не предоставляет полученное от Вашингтона финансирование неонацистским формированиям в стране.