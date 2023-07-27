Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:27, 27 июля 2023Мир

Совбез ООН проведет заседание по просьбе России

Полянский: СБ ООН проведет заседание из-за террористических методов Киева

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Российская сторона обратилась с просьбой провести заседание Совета Безопасности ООН в связи с использованием Киевом «террористических методов». Об этом в своем Telegram-канале рассказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Подчеркнув, что украинская тема в СБ ООН пока не исчерпана, дипломат уточнил, что упомянутое заседание состоится в понедельник, 31 июля.

«Мы запросили на 31 июля заседание в связи с систематическим использованием киевским режимом террористических методов, что является фактором, усугубляющим кризис вокруг Украины», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в США заговорили об ограничении военной помощи Украине. По словам конгрессмена-республиканца Эндрю Оглса, необходимо запретить военную помощь Украине до тех пор, пока президент США Джо Байден не подтвердит, что Киев не предоставляет полученное от Вашингтона финансирование неонацистским формированиям в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    На складе боеприпасов страны НАТО произошли взрывы

    В США заявили о разгоняющемся наступлении Украины

    Сорвавший джекпот мужчина спустил все богатство и стал продавцом окон

    Москвичей снова предупредили о ливнях и грозах

    На съемках «Давай поженимся!» Гузеева перекрестила коллег и захотела заплакать

    Задержание обвиняемого в терроризме подростка показали на видео

    Домохозяйка раскрыла простой способ быстро высушить одежду после стирки

    Китайские школы закрылись из-за стихийного бедствия

    Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell уйти из России

    Boeing оценил принесенные Starliner убытки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости