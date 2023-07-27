В США заговорили об ограничении военной помощи Украине

Конгрессмен Оглс призвал Байдена подтвердить, что помощь США Киеву не получают неонацисты

Конгрессмен-республиканец Эндрю Оглс призвал запретить военную помощь Украине до тех пор, пока президент США Джо Байден не подтвердит, что Киев не предоставляет полученное от Вашингтона финансирование неонацистским формированиям в стране. Соответствующий законопроект Оглс внес на рассмотрение Конгресса. «Лента.ру» изучила текст документа.

«Запретить помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины до тех пор, пока президент [США Джо Байден] не подтвердит Конгрессу, что правительство Украины не предоставляет финансирование, оборудование, обучение, топливо или другие виды помощи Русскому добровольческому корпусу, батальону «Азов» (обе организации признаны в России террористическими и запрещены — прим. «Ленты.ру») или любой другой неонацистской милиции (в этом контексте "милиция" — это гражданское вооружение формирование, народное ополчение — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в названии представленного республиканцем билля.

Полный текст законопроекта на момент написания материала не был опубликован конгрессом США. На данный момент проект закона находится в статусе внесенного в Конгресс. В случае, если законопроект будет поддержан обеими палатами американского парламента — Палатой представителей и Сенатом — и подписан президентом США, он обретет законную силу.

25 июля американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о выделении Вашингтоном Киеву нового пакета военной помощи общей суммой в 500 миллионов долларов для передачи в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасов для обеспечения работы противовоздушной обороны, техники и противотанковых средств.

До этого сообщалось, что в новый пакет американской военной помощи Украине войдут 32 бронетранспортера Stryker, ракеты для реактивных систем HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Дополнительно в пакет войдут неизвестное количество 155-миллиметровых снарядов для гаубиц стандарта НАТО и неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70. Также США предоставят украинской армии 28 миллионов патронов для стрелкового оружия.