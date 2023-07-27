МИД России заверил в решении вопроса поставок зерна в Африку в ближайшее время

МИД России: вопрос логистики поставок зерна в Африку решится в ближайшие месяцы

Вопрос логистики поставок зерна в страны Африки решится в ближайшие месяцы. В этом заверил посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров во время саммита «Россия — Африка», сообщает ТАСС.

По его словам, этот вопрос — один из самых сложных, которые предстоит решить. «Я думаю, что они постепенно будут решаться, политическая воля заявлена, президент России об этом сказал, думаю, в течение ближайших месяцев он будет решен», — заявил дипломат.

Ранее, выступая на пленарной сессии саммита «Россия — Африка», Владимир Путин объявил о решении Москвы безвозмездно поставить в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканскую Республику и Эритрею по 25-50 тысяч тонн зерна в ближайшие три-четыре месяца. Такой шаг, наряду с коммерческими поставками в Африку, призван компенсировать выход Москвы из зерновой сделки, пояснил российский лидер.