Сеймур Херш связал удары Украины по Крымскому мосту с США

Херш: США и администрация Байдена сыграли решающую роль в атаках на Крымский мост

Стратегия США и администрации президента Джо Байдена, в частности, делают Вашингтон ответственным в атаках на Крымский мост. Об этом написал в своей статье на платформе Substack американский журналист и публицист Сеймур Херш.

Обладатель Пулитцеровской премии рассказал, что высокопоставленный источник в администрации президента в личном разговоре якобы подтвердил ему, что украинцы использовали именно американские надводные беспилотники.

«Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — передал он слова своего собеседника.

Ранее Херш заявил, что президент США Джо Байден выделил тайный кредит Турции в обмен на соглашение Анкары по вступлению Швеции в НАТО.

