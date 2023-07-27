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14:48, 27 июля 2023Мир

Сеймур Херш связал удары Украины по Крымскому мосту с США

Херш: США и администрация Байдена сыграли решающую роль в атаках на Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стратегия США и администрации президента Джо Байдена, в частности, делают Вашингтон ответственным в атаках на Крымский мост. Об этом написал в своей статье на платформе Substack американский журналист и публицист Сеймур Херш.

Обладатель Пулитцеровской премии рассказал, что высокопоставленный источник в администрации президента в личном разговоре якобы подтвердил ему, что украинцы использовали именно американские надводные беспилотники.

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«Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — передал он слова своего собеседника.

Ранее Херш заявил, что президент США Джо Байден выделил тайный кредит Турции в обмен на соглашение Анкары по вступлению Швеции в НАТО.

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    Глеб Бажуткин
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