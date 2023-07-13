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14:52, 13 июля 2023Мир

США уличили в подкупе Турции ради вступления Швеции в НАТО

Журналист Сеймур Херш рассказал о тайном кредите США для Турции в обмен на расширение НАТО

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент США Джо Байден выделил тайный кредит Турции в обмен на соглашение Анкары по вступлению Швеции в НАТО. Об этом в своей статье на платформе Substack сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

«Байден пообещал, что Международный валютный фонд предоставит Турции столь необходимый для нее кредит в размере 11-13 миллиардов долларов», — написал публицист, отметив, что этот кредит был особенного необходим Анкаре в свете недавнего землетрясения, после которого в восстановлении нуждаются боле 4 миллионов зданий по всей стране.

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Херш также указал, что в данный момент Турция находится на грани финансового кризиса и остро нуждается в денежных вливаниях. Предоставленный Вашингтоном кредит мог стать решающим фактором в изменении политики турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который стремится удержать свой рейтинг после недавнего переизбрания, подчеркнул журналист.

Ранее стало известно о решении президента США Джо Байдена передать Турции американские истребители F-16. До этого такие условия раскрыла колумнист газеты The Wall Street Journal. Она предположила, что турецкий политик попросил у Байдена ускорить поставки F-16 в обмен на ратификацию договора Швеции о вступлении в НАТО.

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    Глеб Бажуткин
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