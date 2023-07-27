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10:46, 27 июля 2023Культура

Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали о матери и сестре

Бритни Спирс убрала из своих мемуаров «неприятные» детали, посвященные матери и сестре

Фото: ImagePressAgency / face to face / Globallookpress.com

Американская певица Бритни Спирс убрала из своих мемуаров неприятные детали, которые были посвящены ее матери Линн и сестре Джейми Линн Спирс. Об этом сообщает DailyMail.

По словам источников, долгое время исполнительница была обижена на близких из-за того, как они с ней обращались, пока она находилась под опекой своего отца, длившейся 13 лет. Когда артистка начала работу над своей книгой, она продолжала злится на мать и сестру, из-за чего выставила родственников с негативной стороны.

Позже Спирс удалось «отпустить все это» и она приняла решение удалить самые резкие отрывки из своих мемуаров, чтобы сохранить хорошие взаимоотношения с родственницами. «Линн или Джейми Линн не просили Бритни удалить некоторые неприятные вещи, которые она написала о них. Это был ее собственный выбор», — поделился инсайдер.

Бритни Спирс решила выпустить мемуары «Женщина во мне» (The Woman In Me) после прекращения над ней опеки, длившейся более 13 лет. В издательстве книгу охарактеризовали как «смелую и удивительно трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде».

Ранее выход книги артистки был отложен на четыре месяца из-за недовольства ее бывших возлюбленных — Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла.

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    Анастасия Астахова
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