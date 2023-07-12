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17:02, 12 июля 2023Культура

Озвучена дата выхода мемуаров Бритни Спирс

Осенью американская певица Бритни Спирс выпустит мемуары
Начало событий в новости Суд прекратил многолетнее опекунство над Бритни Спирс

Фото: Chris Pizzello / Invision / AP

Американская поп-звезда Бритни Спирс озвучила дату выпуска мемуаров «Женщина во мне» (The Woman In Me) — книга выйдет 24 октября. Об этом сообщил People.

В книге обещают раскрыть «невероятное путешествие и силу одной из величайших исполнительниц в истории поп-музыки», а также подчеркнуть «важность женщины, которая рассказывает собственную историю на своих условиях», сказано в пресс-релизе издательства Gallery Books.

Бритни Спирс решила выпустить мемуары после прекращения над ней опеки, длившейся более 13 лет. В 2021 году, выступая перед судом, певица сказала: «Я просто хочу вернуть свою жизнь». В том же году было принято окончательное решение об отмене опекунства.

В издательстве книгу охарактеризовали как «смелую и удивительно трогательную историю о свободе, славе, материнстве, выживании, вере и надежде».

Пока американская певица Спирс выпускает историю своей жизни, другая поп-звезда Мадонна составила завещание в связи с болезнью. В нем она перечислила людей, которые получат право распоряжаться ее наследием.

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    Александра Синицына
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