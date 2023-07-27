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13:44, 27 июля 2023Бывший СССР

Министра культуры Украины отправили в отставку

Верховная Рада Украины приняла отставку министра культуры Ткаченко

Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие решения проголосовал 321 депутат. Железняк добавил, что вопрос назначения нового главы Министерства культуры не находится на повестке дня и не будет рассматриваться на этой неделе.

Ранее Ткаченко подал заявление об отставке из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». В свое оправдание он называл культуру щитом национальной идентичности и границ.

19 июля депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила главу Минкульта в работе на российский рынок. По ее словам, министр причастен к «распилу» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы и финансированию пророссийского продакшена.

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    Алевтина Запольская
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