Министра культуры Украины отправили в отставку

Верховная Рада Украины приняла отставку министра культуры Ткаченко

Верховная Рада Украины отправила в отставку министра культуры Александра Ткаченко. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

За принятие решения проголосовал 321 депутат. Железняк добавил, что вопрос назначения нового главы Министерства культуры не находится на повестке дня и не будет рассматриваться на этой неделе.

Ранее Ткаченко подал заявление об отставке из-за «волны недоразумений относительно важности культуры во время конфликта». В свое оправдание он называл культуру щитом национальной идентичности и границ.

19 июля депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила главу Минкульта в работе на российский рынок. По ее словам, министр причастен к «распилу» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы и финансированию пророссийского продакшена.