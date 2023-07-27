Тодоренко задала поклоннице простой вопрос и удивилась неожиданному ответу

Тодоренко разместила видео с поклонницей, удивившей ее ответом на вопрос о детской мечте

Популярная телеведущая Регина Тодоренко встретилась с поклонницей в Казани и спросила ее о детской мечте. Ответ девушки на простой вопрос она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Тодоренко призналась, что слова собеседницы сильно удивили ее.

В ролике Тодоренко задала поклоннице вопрос о том, кем она мечтала стать в детстве. «Вашей дочкой. Настолько вас сильно обожала, что хотела быть вашей дочкой», — дала ей неожиданный ответ девушка.

После этого телеведущая обратилась к своему мужу, певцу Владу Топалову, с шуточной просьбой удочерить поклонницу. «Влад, я тебя умоляю, давай удочерим, мы хотим взрослую дочь, ей 16 [лет], она самостоятельная, у нас все будет хорошо», — посмеялась она.

В подписи к кадрам Тодоренко добавила, что девушка «шокировала ее своим заявлением».

Ранее Тодоренко рассказала о переменах в организме, с которыми она столкнулась после 30 лет. В частности, телеведущая пожаловалась на сухость кожи и морщины. Вместе с тем она подчеркнула, что боится делать уколы красоты.