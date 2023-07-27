Журналист Херш назвал Украину самой коррумпированной страной с тупейшей властью

Украина — самая коррумпированная страна с тупейшей властью в мире, если не считать Нигерию; поддержка Киева со стороны Вашингтона, вероятнее всего, объясняется личным знакомством президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским, а не только покровительством последнего его сыну. Такое мнение в своем материале высказал американский журналист Сеймур Херш, сославшись на неназванного чиновника из США.

Собеседник журналиста отметил, что у Зеленского нет никакого плана, кроме как держаться. «Он будто сирота — бедный беспризорник в нижнем белье — и мы понятия не имеем, о чем думают Зеленский и его окружение. Украина — самая коррумпированная страна с тупейшим правительством в мире, за исключением Нигерии», — заявил чиновник.

Он добавил, что поддержка Зеленского со стороны главы Белого дома может исходить из их личного знакомства, а не только из того, что Зеленский заботился о сыне Байдена.

По его словам, в американской разведке есть люди, которые серьезно опасаются ответа Москвы на атаки украинских дронов: такие люди, утверждает он, задаются вопросом о том, не станет ли Киев следующей мишенью для удара.

Ранее Херш указал, что военные США и Украины уже не делают никаких прогнозов по контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку признают, что баланс сил на стороне России.