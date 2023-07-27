Украинцам разрешили участвовать в соревнованиях с российскими спортсменами

На Украине спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта Украины разрешило украинским спортсменам принимать участие в международных соревнованиях, на которых российские и белорусские атлеты выступают в нейтральном статусе. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

Отмечается, что запрет на участие сборных из Украины продолжает действовать на турниры, в которых спортсмены из России и Белоруссии выступают под своими флагами, а также также своими действиями или заявлениями могут обозначать свою национальную принадлежность.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявлял о возможности пересмотра запрета об участии украинских спортсменов в соревнованиях, где будут принимать участие российские и белорусские спортсмены. Чиновник отметил, что украинцам надо принимать участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.