Херш: стратегией США в украинском конфликте является вседозволенность Зеленского

США предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому вседозволенность. Об этом в своей статье на платформе Substack заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Публицист в своем материале рассказал о беседе с неназванным американским чиновником, который описал стратегию Вашингтона в украинском конфликте. «Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что хочет. Нет никакого надзора со стороны взрослых», — сказал он в диалоге с Хершем.

Ранее Херш заявил, что стратегия США и администрации президента Джо Байдена, в частности, делают Вашингтон ответственным в атаках на Крымский мост. Он рассказал, что высокопоставленный источник в администрации президента в личном разговоре якобы подтвердил ему, что украинцы использовали именно американские надводные беспилотники. «Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — передал он слова своего собеседника.