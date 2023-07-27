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15:02, 27 июля 2023Мир

Херш рассказал о предоставленной Зеленскому вседозволенности со стороны США

Херш: стратегией США в украинском конфликте является вседозволенность Зеленского
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Сеймур Херш

Сеймур Херш. Фото: imago stock&people / Globallookpress

США предоставили президенту Украины Владимиру Зеленскому вседозволенность. Об этом в своей статье на платформе Substack заявил американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Публицист в своем материале рассказал о беседе с неназванным американским чиновником, который описал стратегию Вашингтона в украинском конфликте. «Наша национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что хочет. Нет никакого надзора со стороны взрослых», — сказал он в диалоге с Хершем.

Ранее Херш заявил, что стратегия США и администрации президента Джо Байдена, в частности, делают Вашингтон ответственным в атаках на Крымский мост. Он рассказал, что высокопоставленный источник в администрации президента в личном разговоре якобы подтвердил ему, что украинцы использовали именно американские надводные беспилотники. «Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда», — передал он слова своего собеседника.

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