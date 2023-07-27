Комбат ДНР оценил ситуацию в районе села Старомайорское

Комбат «Востока» Ходаковский рассказал о сложной ситуации в районе Старомайорского

Командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский заявил о сложной ситуации в районе села Старомайорское. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ходаковский рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали преимущество в дальности, почти не получая ответных действий. «Противник методично раскатывал Старомайорское на протяжении нескольких дней», — прокомментировал комбат ситуацию.

Он добавил, что после этого украинская армия перешла в наступление и «зацепилась за окраины».

21 июля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российские войска успешно провели контратаку на запорожском фронте в районе населенного пункта Новодаровка. Также на времевском участке ВСУ все время предпринимали попытки штурма сел Урожайное и Старомайорское, отметил он.