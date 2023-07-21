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13:13, 21 июля 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о проведении контратаки российскими силами

Рогов заявил, что российские силы успешно провели контратаку на запорожском фронте

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские силы успешно провели контратаку на запорожском фронте в районе населенного пункта Новодаровка. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его цитирует РИА Новости.

«В районе Новодаровки наши ребята провели успешную контратаку, уничтожив технику противника и живую силу», — сказал он.

По его словам, на времевском участке Вооруженными силами Украины (ВСУ) все время предпринимаются попытки штурма сел Урожайное и Старомайорское. Российские войска активно держат оборону, отбивая атаки ВСУ, а также уничтожая, когда украинские военные проводят перегруппировку или отступают, добавил Рогов.

Ранее глава движения рассказал, что армия Украины проводит перегруппировку личного состава и техники после неудачной попытки наступления в Запорожской области. Сейчас, как уточнил Рогов, ВСУ готовятся к атаке на этом участке, пытаясь создать новые подразделения для наступления.

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    Кристина Есикова
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