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13:34, 27 июля 2023Среда обитания

Названы опасные стройматериалы

РБК: стройматериалы из ПВХ могут навредить здоровью

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Изделия из поливинилхлорида (ПВХ) и ряд других стройматериалов могут навредить здоровью. Опасные материалы, которые нежелательно использовать при ремонте, россиянам назвали эксперты РБК.

По словам бренд-менеджера компании Estima Елизаветы Родионовой, чистый ПВХ не представляет угрозы. Однако для улучшения свойств материала в него часто добавляют фталаты, тяжелые металлы и эфиры кислот — эти вещества выделяются в процессе использования изделия, нанося вред здоровью. «Любой строительный материал из этого материала можно заменить на безвредный аналог. К примеру, для монтажа натяжного потолка выбирайте тканевое полотно, а молдинги можно выбрать из гипса или картона», — добавила эксперт.

Опасность представляет и полимерный линолиум — из него выделяются пары фталата и бензола. Сооснователь Бюро А4 Сергей Марков советует заменить его на покрытие из натуральных компонентов, к примеру, на джутовой основе.

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Также стоит отказаться от красок и лаков на основе синтетических компонентов, в составе которых присутствуют поливинилхлорид, толуол и ксилол. При испарении эти вещества попадают в легкие, накапливаются в организме и могут вызвать аллергическую реакцию. «Отдайте предпочтение более безопасным водоэмульсионным лакокрасочным покрытиям. Они изготавливаются на основе обычной воды. Пигменты для такой краски производят из природных материалов», — заключил Марков.

Ранее эксперт Федор Васильев назвал стройматериалы, которые чаще всего подделывают. В перечень вошли дверные замки, трубы, цемент, кабели и радиаторы отопления.

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    Александра Качан
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