Женщина похудела на 59 килограммов благодаря определенной диете

Today: низкоуглеводная диета помогла американке похудеть на 59 килограммов

136-килограммовая жительница американского города Кантон, штат Мичиган, похудела на 59 килограммов благодаря тому, что села на низкоуглеводную диету. Об этом сообщает Today.

В детстве Бриттни Кастард, которой сейчас 38 лет, была активной и занималась танцами, но, несмотря на это, уже тогда весила больше других детей. С возрастом она стала предпочитать углеводы — в основном хлеб и пасту. В 2018 году у нее диагностировали синдром поликистозных яичников. В октябре 2019 года американка перенесла выкидыш. На тот момент она весила 124 килограмма. За следующие десять месяцев женщина набрала более девяти килограммов, и к августу 2020 года достигла своего максимального веса — 136 килограммов при росте 1,55 метра.

Она начала испытывать проблемы со спиной и поняла, что пора менять образ жизни. Первым шагом к похудению для американки стало ведение дневника, чтобы выявить триггеры, которые приводят к перееданию. Это решение помогло. Американка заметила, что употребляет много углеводов и пьет много газированных напитков, и это привело ее к мысли о переходе на низкоуглеводную диету.

Кастард решила сесть на диету Аткинса, которая предполагает потребление высокобелковых продуктов, жиров, сыров, овощей с низким содержанием углеводов, орехов и семян. При этом женщина ограничила потребление хлеба, крахмалистых овощей и фруктов.

Американка прекратила пить газированные напитки и соки. Затем она начала исключать продукты с высоким содержанием углеводов. Теперь она полностью избегает пиццу и пасту, а также редко ест хлеб.

В результате женщина достигла веса 74 килограмма. Кастард уверена, что диета Аткинса стала решением ее главной проблемы — употребления слишком большого количества углеводов.

Ранее сообщалось, что жительница британского города Солфорд, графство Большой Манчестер, отказалась от вредной еды и избавилась от 53 килограммов лишнего веса. Девушка начала считать калории и строго придерживаться рассчитанной для ее роста и веса нормы.