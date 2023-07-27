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17:24, 27 июля 2023Силовые структуры

Турист попытался вывезти из России золотую пластину в своем смартфоне

В Благовещенске таможня нашла золотую пластину в смартфоне пассажира теплохода

Фото: ФТС России | ProТаможню

В Благовещенске таможенники обнаружили золотую пластину весом 17 граммов в смартфоне туриста, который следовал в Китай на теплоходе. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Пластину нашли при сканировании багажа пассажира. По его словам, он получил драгметалл в подарок от знакомых в России и спрятал его. Таможня возбудила дело об административном правонарушении. Золото направлено на экспертизу.

Ранее сотрудник авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытался незаконно ввезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах и попался в московском аэропорту Внуково.

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    Варвара Митина
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