Турист попытался вывезти из России золотую пластину в своем смартфоне

В Благовещенске таможня нашла золотую пластину в смартфоне пассажира теплохода

В Благовещенске таможенники обнаружили золотую пластину весом 17 граммов в смартфоне туриста, который следовал в Китай на теплоходе. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Пластину нашли при сканировании багажа пассажира. По его словам, он получил драгметалл в подарок от знакомых в России и спрятал его. Таможня возбудила дело об административном правонарушении. Золото направлено на экспертизу.

Ранее сотрудник авиакомпании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) попытался незаконно ввезти в Россию более 60 бриллиантов в трусах и попался в московском аэропорту Внуково.