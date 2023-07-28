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16:19, 28 июля 2023Наука и техника

Sony назвала количество проданных консолей PlayStation 5

Sony реализовала 40 миллионов консолей PlayStation 5

Фото: Rokas Tenys / Shutterstock / Fotodom

Компания Sony отчиталась о количестве проданных приставок PS5. Об этом сообщает издание The Verge.

Представители японской корпорации назвали количество реализованных консолей — их число достигло 40 миллионов единиц. В компании подчеркнули, что им удалось добиться таких высоких показателей, «несмотря на беспрецедентные проблемы, связанные с пандемией COVID-19».

Журналисты издания напомнили, что в июле 2021 года в Sony сообщали о продаже 10 миллионах единиц консолей. Также в компании не назвали свою флагманскую консоль «самой быстропродаваемой приставкой в истории Sony Interactive Entertainment». По словам авторов медиа, это может говорить о том, что темпы продаж устройства замедлились. PS5 вышла в продажу в ноябре 2020 года.

«Запасы PS5 достаточны, и мы видим, что отложенный спрос, наконец, удовлетворяется», — отметил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан. Также топ-менеджер компании поблагодарил геймеров за терпение. Журналисты издания отметили, что Sony обходит по продажам своего главного конкурента — Microsoft с приставками Xbox Series. При этом специалисты не смогли раскрыть количество проданных приставок Series X и S.

Ранее инсайдеры рассказали, что главной особенностью улучшенной приставки PlayStation 5 окажется новый графический процессор. В PS5 Pro должен появиться «режим производительности», который позволит запускать игры с разрешением 8K.

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    Андрей Ставицкий
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