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16:24, 28 июля 2023Интернет и СМИ

Популярная ведущая высказалась о новостях про ее шоу словами «диву даешься»

Чурикова заявила, что иногда публикации в СМИ искажают смысл высказываний героев

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Бывшая ведущая программы «Фабрика звезд» Яна Чурикова заявила, что в публикациях некоторых СМИ, связанных с ее шоу «"Фабрика" с Яной Чу», иногда искажается смысл высказываний героев программы. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном на YouTube-канале.

«Мы и пресса. Это бесконечная история любви. (...) Иногда такое мы читаем о своем шоу, что прям диву даешься», — призналась популярная ведущая.

По ее словам, иногда журналисты создают броские заголовки, в которых используют вырванные из контекста фразы или намеренно опускают какие-либо факты. Чурикова считает, что таким образом авторы новостей привлекают внимание пользователей к своим материалам.

Также она призвала зрителей обращаться к первоисточнику, чтобы гарантированно получить достоверную информацию.

Ранее Чурикова обратилась к журналистам, заявив, что материалы, в которых ее слова искажаются, только подогревают интерес к ее программе. Также она поблагодарила коллег, которые оставляют ссылку на выпуски в публикациях.

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    Мария Большакова
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