Популярная ведущая высказалась о новостях про ее шоу словами «диву даешься»
Бывшая ведущая программы «Фабрика звезд» Яна Чурикова заявила, что в публикациях некоторых СМИ, связанных с ее шоу «"Фабрика" с Яной Чу», иногда искажается смысл высказываний героев программы. Об этом она сообщила в ролике, опубликованном на YouTube-канале.
«Мы и пресса. Это бесконечная история любви. (...) Иногда такое мы читаем о своем шоу, что прям диву даешься», — призналась популярная ведущая.
По ее словам, иногда журналисты создают броские заголовки, в которых используют вырванные из контекста фразы или намеренно опускают какие-либо факты. Чурикова считает, что таким образом авторы новостей привлекают внимание пользователей к своим материалам.
Также она призвала зрителей обращаться к первоисточнику, чтобы гарантированно получить достоверную информацию.
Ранее Чурикова обратилась к журналистам, заявив, что материалы, в которых ее слова искажаются, только подогревают интерес к ее программе. Также она поблагодарила коллег, которые оставляют ссылку на выпуски в публикациях.