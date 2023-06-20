Ведущая «Фабрики звезд» обратилась к СМИ после выхода материалов о ее шоу

Чурикова заявила, что искажающие ее слова СМИ подогревают интерес к шоу о «Фабрике звезд»

Бывшая ведущая программы «Фабрика звезд» Яна Чурикова рассказала, как относится к выходящим в СМИ публикациям, посвященным ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись трансляции опубликована на YouTube.

«Есть момент, когда вырываются из контекста и искажаются слова — это один сорт журналистики. Мы такое тоже любим и уважаем, потому что это каким-то образом подогревает интерес к нашему каналу», — сказала Чурикова.

В то же время, как заявила Чурикова, многие СМИ не только корректно передают ее слова, но и указывают в материалах ссылку на ее шоу. «Коллеги, за это большое спасибо! А тем, кто тырит без ссылки, средний палец правой руки», — добавила ведущая, обращаясь к журналистам.

Она также порекомендовала тем, кто хочет проверить достоверность публикаций о ее шоу, обращаться к первоисточнику. По словам Чуриковой, ее задача заключается и в том, чтобы донести до своей аудитории, что каждый читатель и зритель должен сам «перепроверять источники».

Ранее финалистка пятого сезона «Фабрики звезд» Дарья Янина рассказала в шоу Чуриковой о необычном запрете на проекте. Певица призналась, что продюсер Максим Фадеев запретил ей плакать, пока она принимала участие в шоу.