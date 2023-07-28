Международный фестиваль добрых искусств пройдет в Туле в августе
II Международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» пройдет в Туле с 25 по 27 августа. Как уточнил в беседе с ТАСС автор и создатель проекта, артист театра и кино, режиссер Вадим Медведев, фестиваль соберет около 200 артистов со всех уголков страны.
«Кроме того, у нас будет два международных коллектива из республик Казахстан и Южная Осетия», — отметил собеседник агентства, добавив, что запланированные в рамках фестиваля мероприятия посетят более 15 тысяч зрителей.
Так, по его словам, организаторы выставили в открытую продажу более пяти тысяч билетов на платные мероприятия, однако помимо них в программе фигурируют немало бесплатных.
«В общей сложности стоит ожидать порядка 15-20 тысяч зрителей и гостей. Расположенный на площади 6 гектаров Тульский кремль — очень уютная локация», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что в Татарстане 29 июля пройдет XXI Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2023».