Международный фестиваль добрых искусств пройдет в Туле в августе

В Туле с 25-27 августа будет проходить международный фестиваль «Пятницкая башня»

II Международный фестиваль добрых искусств «Пятницкая башня» пройдет в Туле с 25 по 27 августа. Как уточнил в беседе с ТАСС автор и создатель проекта, артист театра и кино, режиссер Вадим Медведев, фестиваль соберет около 200 артистов со всех уголков страны.

«Кроме того, у нас будет два международных коллектива из республик Казахстан и Южная Осетия», — отметил собеседник агентства, добавив, что запланированные в рамках фестиваля мероприятия посетят более 15 тысяч зрителей.

Так, по его словам, организаторы выставили в открытую продажу более пяти тысяч билетов на платные мероприятия, однако помимо них в программе фигурируют немало бесплатных.

«В общей сложности стоит ожидать порядка 15-20 тысяч зрителей и гостей. Расположенный на площади 6 гектаров Тульский кремль — очень уютная локация», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 29 июля пройдет XXI Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2023».