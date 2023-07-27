В Татарстане пройдет фестиваль колокольного звона

В поселке Алексеевское 29 июля пройдет фестиваль колокольного звона

В Татарстане 29 июля пройдет XXI Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны — 2023». Как уточняет со ссылкой на руководителя местного филиала АО «Татмедиа», организатора события Ирину Монину «Татар-информ», в этот день поселок Алексеевское соберет более семи тысяч гостей.

Отмечается, что в этом году праздник будет посвящен 1035-летию Крещения Руси. Собеседница агентства рассказала, что любители колокольного звона смогут во время фестиваля услышать звонарей не только из России, но и Белоруссии.

Развлекать зрителей будут также исполнители народной музыки и танцевальные коллективы, которые приедут со своей программой. В роли хедлайнера вечернего концерта выступит группа «Партизан FM».

Кроме того, гостей фестиваля ожидает ярмарка изделий народных промыслов «Город мастеров», в рамках которой пройдет целый ряд мастер-классов и состязаний.

Ранее сообщалось, что на Северном Кавказе стартовал военно-исторический фестиваль.