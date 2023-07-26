На Северном Кавказе стартовал военно-исторический фестиваль

Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии начался военно-исторический фестиваль

Военно-исторический фестиваль «Заоблачный фронт» начался в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС.

В мероприятии примут участие более 100 поисковиков из разных регионов России. Они проведут поисковые работы и организуют реконструкции сражений за перевалы Большого Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны.

По словам представителей Поискового движения России, мероприятие направлено на поиски и увековечение памяти.

На первом этапе участники проведут поисковые работы в районе Марухского ущелья в Карачаево-Черкесии и прилегающих перевалов. В горах установят два базовых лагеря. Организаторы подготовят на поляне Таулу в Архызе интерактивные площадки, поисковую выставку, общественную приемную «Судьба солдата», а также устроят экологические акции на местах боев.

В Кабардино-Балкарии 5 августа пройдут реконструкции эпизодов сражений за Кавказ. С 6 августа поисковые работы продолжатся на ледниках Гарабаши и Терскол в Кабардино-Балкарии.

