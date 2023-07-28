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08:08, 28 июля 2023Наука и техника

В «Роскосмосе» рассказали о реакции стран БРИКС на предложение РФ по модулю РОС

Борисов: предложение РФ создать совместный модуль РОС нашло отклик у стран БРИКС
Юрий Борисов

Юрий Борисов. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Предложение России создать совместный модуль для Российской орбитальной станции (РОС) «нашло отклик» у стран-членов БРИКС. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, передает РИА Новости.

Он рассказал, что российская сторона озвучила данную идею в ходе встречи глав космических агентств в ЮАР. «Оно нашло там отклик», — отметил Борисов.

В июле гендиректор «Роскосмоса» предложил партнерам по БРИКС создать собственный модуль для РОС, который позволил бы им использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ.

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    Марина Совина
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