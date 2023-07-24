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17:40, 24 июля 2023Наука и техника

«Роскосмос» предложил странам БРИКС создать совместный модуль РОС

Борисов: «Роскосмос» и страны БРИКС могли бы создать совместный модуль РОС

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Страны БРИКС могли бы создать собственный модуль для Российской орбитальной станции (РОС). С таким предложением на заседании совместного комитета по сотрудничеству в области космоса государств-участников объединения выступил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

«Хотелось бы предложить партнерам по БРИКС рассмотреть возможность принять участие в этом проекте и, объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ», — сказал он.

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Ранее руководство «Роскосмоса» на встрече глав космических агентств стран G20 в Индии заявило, что госкорпорация предложила зарубежным партнерам создавать национальные сегменты РОС.

В апреле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что основные параметры и облик РОС уже определены.

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    Иван Потапов
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