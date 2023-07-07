«Роскосмос» предложил партнерам создавать национальные сегменты РОС

«Роскосмос» предложил зарубежным партнерам создавать национальные сегменты РОС

«Роскосмос» предложил зарубежным партнерам создавать национальные сегменты Российской орбитальной станции (РОС). Об этом руководство госкорпорации рассказало на встрече глав космических агентств стран G20 в Индии. Репортаж об этом подготовила «Россия 24».

В «Роскосмосе» заверили, что создавать национальные сегменты позволяет архитектура РОС. По мнению исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергея Крикалева, исследования на перспективной станции можно проводить без нахождения человека на ней.

Говоря о сотрудничестве с зарубежными партнерами, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия придерживается позиции того, что космос должен оставаться вне политики. «Мы будем последовательно отстаивать политику технологических альянсов и освоения космического пространства с теми странами, которые хотят с нами работать», — сказал руководитель.

В июне ТАСС со ссылкой на Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» сообщил, что проект РОС пока не получит модуль с панорамным обзором Земли.