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12:03, 7 июля 2023Наука и техника

«Роскосмос» предложил партнерам создавать национальные сегменты РОС

«Роскосмос» предложил зарубежным партнерам создавать национальные сегменты РОС

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

«Роскосмос» предложил зарубежным партнерам создавать национальные сегменты Российской орбитальной станции (РОС). Об этом руководство госкорпорации рассказало на встрече глав космических агентств стран G20 в Индии. Репортаж об этом подготовила «Россия 24».

В «Роскосмосе» заверили, что создавать национальные сегменты позволяет архитектура РОС. По мнению исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации Сергея Крикалева, исследования на перспективной станции можно проводить без нахождения человека на ней.

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Говоря о сотрудничестве с зарубежными партнерами, генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия придерживается позиции того, что космос должен оставаться вне политики. «Мы будем последовательно отстаивать политику технологических альянсов и освоения космического пространства с теми странами, которые хотят с нами работать», — сказал руководитель.

В июне ТАСС со ссылкой на Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия» сообщил, что проект РОС пока не получит модуль с панорамным обзором Земли.

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    Иван Потапов
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