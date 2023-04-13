В «Роскосмосе» определили основные параметры Российской орбитальной станции

Глава «Роскосмоса» Борисов сообщил, что основные параметры и облик РОС определены

Основные параметры и облик новой Российской орбитальной станции (РОС) уже определены. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит РИА Новости.

«Эскизный проект будет готов летом этого года, но сегодня основные параметры и облик станции, этапы ее создания нам уже хорошо известны, и я в ходе сегодняшней беседы доложу вам об этом», — сказал он в ходе встречи, кадры которой показал телеканал «Россия 24».

Борисов заявил о готовности рассказать президенту о финансовом положении в отрасли и поделиться стратегическими планами по развитию многоспутниковой группировки. Также глава госкорпорации предложил Путину обсудить вопросы создания РОС.

Борисов подчеркнул, что новая орбита РОС и новая радиационная обстановка позволят ученым освоить технологии, которые будут необходимы для дальнего космоса и лунной программы.

Ранее заместитель генерального конструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор РОС Владимир Кожевников сообщил, что для транспортно-технического обеспечения станции будут использовать грузовой корабль «Прогресс-РОС».